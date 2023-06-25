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Нарва
Профиль пользователя Gestober

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О себе

Меня зовут Вова,хожу в качалку,люблю пообсуждать такие темы как:боевые искусства,советы для зала и прочее про зал.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

✝️ Религия😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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