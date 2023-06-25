Нарва

Профиль пользователя Gestober

О себе Меня зовут Вова,хожу в качалку,люблю пообсуждать такие темы как:боевые искусства,советы для зала и прочее про зал.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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