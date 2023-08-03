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Наро-Фоминск
Профиль пользователя dkartride

фото пользователя dkartride

О себе

Доброго денёчка
Разносторонний человек
Люблю поболтать на разные темы
Музыка, машины, политика, отношения, да что угодно
Отдыхаю в Сочи.. Ищу компания для приятного, ненавязчивого совместного отдыха

Ищк

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться, поболтать, перекусить

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маленькое фото пользователя YanaK
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dana_vol

Сочи → прогуляться, перекусить

Скучно одной отдыхать, составишь компанию?

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя desertSuN

Сочи → прогуляться, перекусить

Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Откликнулось 8 участников

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Сочи → путешествия

Хочу поехать в Абхазию!

Откликнулось 7 участников

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Сочи → прогуляться, перекусить

Провести время с пользой

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анонимный пользователь

Сочи → активный отдых

Найти компанию на отдых

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