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Наро-Фоминск
Доброго денёчка
Наро-Фоминск
Профиль пользователя dkartride
О себе
Доброго денёчка
Разносторонний человек
Люблю поболтать на разные темы
Музыка, машины, политика, отношения, да что угодно
Отдыхаю в Сочи.. Ищу компания для приятного, ненавязчивого совместного отдыха
Ищк
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
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