Наро-Фоминск

Профиль пользователя dkartride

О себе Доброго денёчка

Разносторонний человек

Люблю поболтать на разные темы

Музыка, машины, политика, отношения, да что угодно

Отдыхаю в Сочи.. Ищу компания для приятного, ненавязчивого совместного отдыха



Ищк

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