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Нальчик
Нальчик
Профиль пользователя Zarema
О себе
Люблю путешествовать, ищу подруг, которые тоже хотят путешествовать. Занимаюсь иностранными языками, могу помочь с английским. Спортом не занимаюсь, потому что что лень.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт
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