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Нальчик
Профиль пользователя Tamerlan999

фото пользователя Tamerlan999

О себе

Я работаю инструктором по сноуборду на курорте Эльбрус,

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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