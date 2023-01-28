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Нальчик
Нальчик
Профиль пользователя 22shimmer22
О себе
I love reading books and watching movies whenever I have free time. I especially enjoy Netflix.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🏫 Учеба🏢 Работа🎸 Концерт / фестиваль
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