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Нальчик
Профиль пользователя 22shimmer22

фото пользователя 22shimmer22

О себе

I love reading books and watching movies whenever I have free time. I especially enjoy Netflix.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🏫 Учеба🏢 Работа🎸 Концерт / фестиваль
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