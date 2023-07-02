Набережные Челны
Профиль пользователя Zemfira_0805

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О себе

Люблю гулять , слушать музыку ,играть в бадминтон, баскетбол и ТД

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян
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