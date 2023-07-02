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Набережные Челны
Профиль пользователя Zakhorm

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О себе

В свободное от работы время могу посмотреть фильмы, сериалы, аниме, видео на ютубе. Нравится стример дк. Слушаю очень разную музыку, от кпоп до ру реп. Люблю мемы, правда не все вывожу. 24 года, есть кот, нет друзей, поэтому я собстно здесь

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

✝️ Религия🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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