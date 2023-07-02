О себе

В свободное от работы время могу посмотреть фильмы, сериалы, аниме, видео на ютубе. Нравится стример дк. Слушаю очень разную музыку, от кпоп до ру реп. Люблю мемы, правда не все вывожу. 24 года, есть кот, нет друзей, поэтому я собстно здесь