Набережные Челны
Профиль пользователя Wolpertinger
О себе
Разноплановый товарищ. Радиоведущий, музыкант, басист в группе, диктор футбольного стадиона. И это далеко не всё
Профиль обновлён 6 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Набережные Челны
Ищешь друзей и компанию в городе Набережные Челны?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Набережные Челны.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.