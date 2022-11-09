Набережные Челны
Профиль пользователя Wolpertinger

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О себе

Разноплановый товарищ. Радиоведущий, музыкант, басист в группе, диктор футбольного стадиона. И это далеко не всё

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Набережные Челны → пообщаться

PlayStation 5 турецкая подписка, играем в коопе во все новинки?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marat1107
Набережные Челны → Другое

Кто читал,, Колесо времени,,?

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