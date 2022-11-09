Разноплановый товарищ. Радиоведущий, музыкант, басист в группе, диктор футбольного стадиона. И это далеко не всё

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Набережные Челны → пообщаться PlayStation 5 турецкая подписка, играем в коопе во все новинки?

Набережные Челны → Другое Кто читал,, Колесо времени,,?

Ищешь друзей и компанию в городе Набережные Челны?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Набережные Челны.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.