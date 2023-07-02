Набережные Челны
Профиль пользователя Vvvvv
О себе
Я очень творческий человек. Сначала разрабатывал игры в качестве хобби, потом работал геймдизайнером, на данный момент работаю разработчиком у канадского издателя.
Люблю татуировки, иногда хожу в качалку.
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
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