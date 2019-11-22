Набережные Челны
Профиль пользователя ValentinaKashapo

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О себе

Большую часть жизни, забирает работа, но во вне рабочее время, предпочитаю искать себе приключения, в виде интересных проверок😅

Дикая кошатница. Обожаю все что связано с кошками. Со мной живёт красивый котяра

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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