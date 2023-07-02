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Набережные Челны
Профиль пользователя TuLeNb

фото пользователя TuLeNb

О себе

Учусь на пилота, параллельно учился на ветеринарно-санитарного эксперта, пока не отчислился)
Занимаюсь общей физкультурой, бегаю, люблю активный отдых.
Когда-то играл на скрипке.
Периодически покупаю ведро, а затем мучаюсь с его починкой.(сейчас тойота карина 1989 года).
Фоток особо нема.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 📚 Книги 💩 Шутки про говно

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Пройтись по новой Голландии, а затем посидеть в баре.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое
прогуляться по паркам послезавтра
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