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Набережные Челны
Профиль пользователя Svetik1984

фото пользователя Svetik1984

О себе

Люблю вечером гулять по городу слушая свою любимую музыку.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🎮 Видеоигры 💨 Кальян
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