Набережные Челны

Профиль пользователя sunshine03.15

О себе Слушаю разную музыку, читаю фф, смотрю фильмы и сериалы, нравится кататься на велосипеде, бывает читаю интересные книги

Была в сети пару дней назад

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