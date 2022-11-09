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Набережные Челны
Профиль пользователя sunshine03.15

фото пользователя sunshine03.15

О себе

Слушаю разную музыку, читаю фф, смотрю фильмы и сериалы, нравится кататься на велосипеде, бывает читаю интересные книги

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
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