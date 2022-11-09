Набережные Челны
Профиль пользователя Regin55
О себе
Очень люблю народную музыку, зарубежные.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Участие в других событиях
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