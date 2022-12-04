Набережные Челны
Профиль пользователя RaMiL__0
О себе
Люблю музыку, пою и играю на гитаре
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Альметьевск → Другое
Я ищу друзей для общения. Буду рада знакомству)
Ижевск → Другое
Давайте поговорим о погоде, увлечениях и котиках
Нижний Новгород → Другое
Общение на разные темы, мемы, шутки, приколюхи...
Набережные Челны → Другое
Мне 32 Хочу найти друзей,общение и прогулки иногда.компьютерных игр.
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