Набережные Челны
Профиль пользователя RaMiL__0

фото пользователя RaMiL__0
фото #2 пользователя RaMiL__0

О себе

Люблю музыку, пою и играю на гитаре

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Набережные Челны → прогуляться, перекусить

Поиграть на гитаре

Набережные Челны → пообщаться

Поиграть на гитате

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя PANDA_P
Москва → Другое

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

маленькое фото пользователя k_senju
Альметьевск → Другое

Я ищу друзей для общения. Буду рада знакомству)

маленькое фото пользователя Krianna
Ижевск → Другое

Давайте поговорим о погоде, увлечениях и котиках

маленькое фото пользователя IK13
Нижний Новгород → Другое

Общение на разные темы, мемы, шутки, приколюхи...

маленькое фото пользователя Olezaychik
Набережные Челны → Другое

Мне 32 Хочу найти друзей,общение и прогулки иногда.компьютерных игр.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Набережные Челны

Ищешь друзей и компанию в городе Набережные Челны?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Набережные Челны.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.