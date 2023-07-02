Набережные Челны
Профиль пользователя Olezaychik
О себе
Меня зовут Олеся, 32 года. Люблю играть в компьютерные игры в основном Genshin Impact, Honkai Star Reil, TFT. Люблю смотреть Ютюб, немного рисую, учусь на 3d дженералиста, люблю животных , есть котики. Замужем детей нет. В основном домосед, но иногда люблю прогуляться. Не курю, не пью. Люблю вкусняшки.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Я за душевные разговорчики
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Учусь заново знакомиться с людьми
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?
Я хочу найти знакомых по интересам.
Пообщаться онлайн о книгах, музыке... Обмениваться историями из жизни
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