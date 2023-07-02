Меня зовут Олеся, 32 года. Люблю играть в компьютерные игры в основном Genshin Impact, Honkai Star Reil, TFT. Люблю смотреть Ютюб, немного рисую, учусь на 3d дженералиста, люблю животных , есть котики. Замужем детей нет. В основном домосед, но иногда люблю прогуляться. Не курю, не пью. Люблю вкусняшки.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

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