Набережные Челны
Профиль пользователя Marat1107

фото пользователя Marat1107
фото #2 пользователя Marat1107

О себе

Люблю рок, рыбалку и чтиво

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа

Не нравится:

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

События пользователя

Набережные Челны → пообщаться

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