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Набережные Челны
Набережные Челны
Профиль пользователя Lonpopy.Suzu
О себе
Повар, геймер, музыку разную слушаю по настроению, главное чтобы не русский рэп. Долго рассказывать 🤣
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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