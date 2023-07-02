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Набережные Челны
Профиль пользователя Lonpopy.Suzu

фото пользователя Lonpopy.Suzu

О себе

Повар, геймер, музыку разную слушаю по настроению, главное чтобы не русский рэп. Долго рассказывать 🤣

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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