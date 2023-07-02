Набережные Челны

Профиль пользователя Lonpopy.Suzu

О себе Повар, геймер, музыку разную слушаю по настроению, главное чтобы не русский рэп. Долго рассказывать 🤣

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Набережные Челны