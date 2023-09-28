⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Набережные Челны

Набережные Челны
Профиль пользователя Liliya5208

фото пользователя Liliya5208

О себе

Прогулки, прогулки на лошадях, музыка, игры, кино, танцы, просто попить кофе и поделиться мнениями впечатлениями.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Набережные Челны → прогуляться, перекусить

Можно куда-нибудь сходить.

маленькое фото пользователя ekacnap_n
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Veronika4488

Набережные Челны → прогуляться, перекусить

Прогуляться, проводить время, общение

Откликнулось 7 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Набережные Челны

маленькое фото пользователя AntiTaG
маленькое фото пользователя Apchi
маленькое фото пользователя Monedoll
маленькое фото пользователя Qwesa
маленькое фото пользователя Spectr
маленькое фото пользователя 21rus
маленькое фото пользователя Olezaychik
маленькое фото пользователя AdIlaya
маленькое фото пользователя Sergey82
маленькое фото пользователя Marat_video
маленькое фото пользователя Bagira666
маленькое фото пользователя ValentinaKashapo
маленькое фото пользователя Djon
маленькое фото пользователя LyJHAZ
маленькое фото пользователя Egoroff
маленькое фото пользователя Regin55
маленькое фото пользователя Dila73
маленькое фото пользователя Kosss
маленькое фото пользователя Yozh
маленькое фото пользователя Alexandra_Lis
маленькое фото пользователя RaMiL__0
маленькое фото пользователя Freind16
маленькое фото пользователя TuLeNb
маленькое фото пользователя Zakhorm
маленькое фото пользователя Katy988
маленькое фото пользователя Vvvvv
маленькое фото пользователя ExKo
маленькое фото пользователя Zarina21

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам