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Набережные Челны
Набережные Челны
Профиль пользователя Liliya5208
О себе
Прогулки, прогулки на лошадях, музыка, игры, кино, танцы, просто попить кофе и поделиться мнениями впечатлениями.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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