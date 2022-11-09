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Набережные Челны
Набережные Челны
Профиль пользователя ekacnap_n
О себе
Хочу завести новые исключительно дружеские отношения) люблю в свободное время погулять, сходить в кино или кафе)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Не нравится:
Участие в других событиях
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