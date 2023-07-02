Может, мы с тобой станем теми самыми друзьями, про которых будут говорить: "Да они созданы друг для друга"? А может, станем друг для друга даже чем-то большим) Кто знает, кто знает...

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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