Набережные Челны

Профиль пользователя Apchi

О себе Пишу сценарии, креатив

Мечтаю озвучить персонажа мультфильма

Люблю природу, походы и готовить мясо, вторые блюда

Люблю людей с чувством юмора и умением подкалывать

Немного занимаюсь спортом

Бросил курить

Был в сети сегодня

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