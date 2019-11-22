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Набережные Челны
Пишу сценарии, креатив
Набережные Челны
Профиль пользователя Apchi
О себе
Пишу сценарии, креатив
Мечтаю озвучить персонажа мультфильма
Люблю природу, походы и готовить мясо, вторые блюда
Люблю людей с чувством юмора и умением подкалывать
Немного занимаюсь спортом
Бросил курить
Был в сети сегодня
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