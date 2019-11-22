Набережные Челны
Профиль пользователя Alinkamalinka

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О себе

Человек активность ,люблю все новое и интересное ) не люблю сидеть на месте ,ищу таких же активных как я 🫶🏻

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Набережные Челны → активный отдых

Прогуляться 🫶🏻либо покататься на великах

Набережные Челны → пообщаться

Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

Набережные Челны → пообщаться

Как залечить разбитое сердце 💔?и забывается ли все ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

маленькое фото пользователя HappyCrazy
Москва → Другое

Скучно , в отпуске.... =(

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