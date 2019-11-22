Набережные Челны
Профиль пользователя Alinkamalinka
О себе
Человек активность ,люблю все новое и интересное ) не люблю сидеть на месте ,ищу таких же активных как я 🫶🏻
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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