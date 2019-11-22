Человек активность ,люблю все новое и интересное ) не люблю сидеть на месте ,ищу таких же активных как я 🫶🏻

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Набережные Челны → пообщаться Как залечить разбитое сердце 💔?и забывается ли все ?

Набережные Челны → пообщаться Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

Москва → Другое Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Набережные Челны.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.