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Набережные Челны
Профиль пользователя Alexandra_Lis

фото пользователя Alexandra_Lis

О себе

Меня зовут Александра 19 годиков
По работе нахожусь в Набережных Челнах ищу подруг, погулять в свободное время пообщаться😋

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Набережные Челны → прогуляться, перекусить

Прогуляться, проводить время, общение

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя ekacnap_n

Набережные Челны → пообщаться

Пиши, если хочешь пообщаться) при желании можно встретиться)

Откликнулось 5 участников

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