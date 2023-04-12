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Набережные Челны
Профиль пользователя aida13

фото пользователя aida13

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🖼 Выставка / музей

События пользователя

Набережные Челны → пообщаться

Мне 31 хочу найти настоящих друзей, чтобы и в гости, и в кино, и в кафе, и гуля

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 289 участников

маленькое фото пользователя ekacnap_n

Набережные Челны → пообщаться

Пиши, если хочешь пообщаться) при желании можно встретиться)

Откликнулось 13 участников

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