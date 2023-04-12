О себе

Нравиться изучать что то новое, в голове очень много идей, но почти все они фантастические:-)Работаю преподавателем английского,ищу родного человека с которым можно было бы уехать жить или поработать в Китай(опять таки должно быть знание английского),но все может подождать не бесконечно конечно,познал дзен,знаю как сохраниться на этом уровне;-)