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Набережные Челны
Профиль пользователя AdIlaya

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О себе

Нравиться изучать что то новое, в голове очень много идей, но почти все они фантастические:-)Работаю преподавателем английского,ищу родного человека с которым можно было бы уехать жить или поработать в Китай(опять таки должно быть знание английского),но все может подождать не бесконечно конечно,познал дзен,знаю как сохраниться на этом уровне;-)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Набережные Челны → другое

Играем в MIR4 вместе) nickname:Adelae EU13

Набережные Челны → прогуляться, перекусить

Познакомиться или походить погулять после работы, в тренажёрку Клевер сходить

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