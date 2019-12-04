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Мытищи
Профиль пользователя Y.a.n.a

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О себе

Овен 😅✌️

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Мытищи → прогуляться, перекусить
Мэйби сходить в кино. Просто развеяться, может быть весело
Москва → пообщаться
1. Познакомиться поближе 2. Прогуляться в комфортной обстановке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя koko2090
Мытищи → Другое
ищу интересных людей для прогулок и т.д
маленькое фото пользователя YourAngel
Москва → Другое
Как дела,люблю гулять и т д
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