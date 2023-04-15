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Мытищи
Люблю русский рок, прыгаю на велосипеде, играю на гитаре, люблю гулять
Мытищи
Профиль пользователя Super_cot
О себе
Люблю русский рок, прыгаю на велосипеде, играю на гитаре, люблю гулять
Хз чë ещë писать
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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