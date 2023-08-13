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Мытищи
Профиль пользователя Sergey000

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О себе

Люблю музыку, особенно рок, клаб, драм. Пытаюсь худеть в спорт зале)) Люблю читать книги, в основном фантастику русскую и зарубежную. Я как большой ребенок люблю играть в пс5. В любом случае, я за любой кипиш, в большинстве своём, кроме голодовки.

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