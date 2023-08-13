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Мытищи
Мытищи
Профиль пользователя Oivsyo
О себе
За любые активности и пассивности. За разумный ЗОЖ и спонтанные приключения.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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