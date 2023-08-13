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Мытищи
Профиль пользователя Oivsyo

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О себе

За любые активности и пассивности. За разумный ЗОЖ и спонтанные приключения.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн
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