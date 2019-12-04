Мытищи
Профиль пользователя LisaAlisa030
О себе
Позитивная, активная.
Целеустремленная , добрая. Ищу друзей
Профиль обновлён 1 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Пофотографирую красиво тебя!
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
Санкт-Петербург → Другое
хочу найти подругу, нехватка общения
Балашиха → Другое
Ищу подругу для общения
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг)
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