Мытищи
Профиль пользователя LisaAlisa030

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О себе

Позитивная, активная.
Целеустремленная , добрая. Ищу друзей

Профиль обновлён 1 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу новых знакомых

Москва → собрать компанию

Настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя Anxel
Санкт-Петербург → Другое

В поиске компании

маленькое фото пользователя alinkaa
Санкт-Петербург → Другое

хочу найти подругу, нехватка общения

маленькое фото пользователя Snowname
Балашиха → Другое

Ищу подругу для общения

маленькое фото пользователя Mashulichka90
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя marmel
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг)

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