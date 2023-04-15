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Мытищи
Профиль пользователя KsenyaOksana

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О себе

Сколько бы ни было лет, взрослеть абсолютно не хочется! Я замужем, но не считаю зазорным сходить в ночной клуб, так как рассматриваю это не для поиска отношений или не для того, чтоб там кого то себе снимать, а для того, чтоб потанцевать, развеяться от бытовой рутины и слиться с музыкой. Да, вопреки стереотипам, которые сложились у многих моих знакомых из реальной жизни, в этих заведениях можно просто отдыхать и радоваться жизни. Также интересуют фестивали в формате open air с электронной или рок музыкой в теплую летнюю погоду, либо проходящие в странах вечного лета. А ещё я люблю перекрашивать волосы в разные яркие цвета. Люблю посмеяться над саркастичными и не всегда адекватными шутейками)) В целом я тот человек, который поддержит и выслушает вас, если у вас случилось какое нибудь потрясение или что либо вас огорчило и подвергло стрессу, ведь все мы люди. Но вот обсуждение мелких бытовых неурядиц в стиле: денег мало, с детьми тяжело, здоровье подкосило и прочее - меня тяготит. Особенно если это на регулярной основе. У меня у самой есть семейный быт, я такая же как и многие другие люди, но по мне лучше сиять и танцевать, а не ныть и погружаться во взрослые проблемы, так как это все равно их не решает, но скуку навевает неимоверную) Уж лучше я в душе сама навсегда застряну в детстве и ярком безумии. Буду рада откликам родственных душ)

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Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

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