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Мытищи
Мытищи
Профиль пользователя Kanaris
О себе
Есть пару шуток, знаю как приготовить лазанью и подобрать вино, где вкусный кальян и что такое хорошо, и что такое плохо
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан
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