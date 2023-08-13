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Мытищи
Профиль пользователя Kanaris

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О себе

Есть пару шуток, знаю как приготовить лазанью и подобрать вино, где вкусный кальян и что такое хорошо, и что такое плохо

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Мытищи → собрать компанию

Пригласить в волонтерский проект на основе искусственого интеллекта в Мытищах

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