Мытищи
Профиль пользователя Kalista

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О себе

Занимаюсь спортом, очень люблю гулять особенно в компании хороших людей.
Часто провожу время на природе подальше от города.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

🏢 Работа ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 💰 Бизнес 🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Мытищи → пообщаться

Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя annfedulova
Москва → Другое

Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)

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