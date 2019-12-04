Мытищи
Профиль пользователя glashaass
О себе
17 лет
Очень люблю рисовать.Рисую в основном акварелью.Люблю общаться,находить новые знакомства.
Ищу подругу!
Профиль обновлён 4 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
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