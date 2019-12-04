Мытищи
Профиль пользователя glashaass

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О себе

17 лет
Очень люблю рисовать.Рисую в основном акварелью.Люблю общаться,находить новые знакомства.
Ищу подругу!

Профиль обновлён 4 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор

События пользователя

Мытищи → пообщаться

Подругу!Пообщаться по душам,погулять🤭(18-19 лет)Мне самой 17

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя alinkaa
Санкт-Петербург → Другое

хочу найти подругу, нехватка общения

маленькое фото пользователя koko2090
Мытищи → Другое

ищу интересных людей для прогулок и т.д

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