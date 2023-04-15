О себе

Живу в городе Мытищи,замужем,ищу девчонок просто для общения,встреч,возможно совместных походов в спорт зал,на танцы,аэробику…. и т.д. Все вокруг погрязли в работе и проблемах что даже не с кем просто прогуляться и поболтать. Ни каких подходов и подводных камней нет,просто все друзья живут в других городах и встречаемся очень редко (((