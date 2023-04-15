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Мытищи
Профиль пользователя Gl0riYA

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О себе

Живу в городе Мытищи,замужем,ищу девчонок просто для общения,встреч,возможно совместных походов в спорт зал,на танцы,аэробику…. и т.д. Все вокруг погрязли в работе и проблемах что даже не с кем просто прогуляться и поболтать. Ни каких подходов и подводных камней нет,просто все друзья живут в других городах и встречаемся очень редко (((

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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✝️ Религия📺 Политика
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