Мытищи
Профиль пользователя Flor

фото пользователя Flor

О себе

Играю на гитаре,занимаюсь спортом

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Мытищи → другое

Провести вместе время

Москва → прогуляться, перекусить

Сыграть на гитаре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizabeth
Москва → Другое

Вейксерфинг

маленькое фото пользователя Ola_Ola
Москва → Другое

Ищу друзей/подруг

маленькое фото пользователя EwaSwan
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Gelen
Москва → Другое

Прогулки, посещение достопримечательностей

маленькое фото пользователя Vikki
Москва → Другое

прогуляться по мск)

маленькое фото пользователя Dina
Москва → Другое

Кто хочет посидеть попить кофе ?☺️

маленькое фото пользователя Burnbabyyy
Москва → Другое

Катание на лошадях

маленькое фото пользователя naum_vo
Москва → Другое

Сыграть в волейбол

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