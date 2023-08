О себе

Слушаю различные жанры музыки от пауэр-металла (Powerwolf) до сопливых инди-песен (Passenger). Уважаю twenty one pilots, Arctic monkeys, My Chemical Romance (привет, 2007), Disturbed, и ещё много чего.

Люблю видеоигры на ПК и VR-шлеме, предпочитаю пошаговые стратегии (Civilization, HoMM), RPG (Ведьмак, Divinity), онлайн-штуки типа LoL и Apex Legends.

Три раза в неделю хожу в зал (для снижения веса) и люблю гулять пешком, ещё могу сходить с тобой по магазинам или пофоткать, но сама не люблю фотографироваться.

Люблю краситься и смотрю нескольких бьюти-блогеров, но макияжи предпочитаю в стиле классика/нюд.

Имею некоторые проблемы с фигурой, поэтому мне тяжело подобрать одежду в магазинах, из-за чего сижу в пабликах с одеждой для девушек plus size.

Не очень хорошо разбираюсь в отношениях, но могу обсудить с тобой мальчиков (или девочек) и их закидоны.

Ещё люблю настольные игры, но никто из моего окружения не любит в них играть, поэтому играю мало.