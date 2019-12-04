Мытищи
Профиль пользователя Aride
О себе
Слушаю различные жанры музыки от пауэр-металла (Powerwolf) до сопливых инди-песен (Passenger). Уважаю twenty one pilots, Arctic monkeys, My Chemical Romance (привет, 2007), Disturbed, и ещё много чего.
Люблю видеоигры на ПК и VR-шлеме, предпочитаю пошаговые стратегии (Civilization, HoMM), RPG (Ведьмак, Divinity), онлайн-штуки типа LoL и Apex Legends.
Три раза в неделю хожу в зал (для снижения веса) и люблю гулять пешком, ещё могу сходить с тобой по магазинам или пофоткать, но сама не люблю фотографироваться.
Люблю краситься и смотрю нескольких бьюти-блогеров, но макияжи предпочитаю в стиле классика/нюд.
Имею некоторые проблемы с фигурой, поэтому мне тяжело подобрать одежду в магазинах, из-за чего сижу в пабликах с одеждой для девушек plus size.
Не очень хорошо разбираюсь в отношениях, но могу обсудить с тобой мальчиков (или девочек) и их закидоны.
Ещё люблю настольные игры, но никто из моего окружения не любит в них играть, поэтому играю мало.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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