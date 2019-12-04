Слушаю различные жанры музыки от пауэр-металла (Powerwolf) до сопливых инди-песен (Passenger). Уважаю twenty one pilots, Arctic monkeys, My Chemical Romance (привет, 2007), Disturbed, и ещё много чего. Люблю видеоигры на ПК и VR-шлеме, предпочитаю пошаговые стратегии (Civilization, HoMM), RPG (Ведьмак, Divinity), онлайн-штуки типа LoL и Apex Legends. Три раза в неделю хожу в зал (для снижения веса) и люблю гулять пешком, ещё могу сходить с тобой по магазинам или пофоткать, но сама не люблю фотографироваться. Люблю краситься и смотрю нескольких бьюти-блогеров, но макияжи предпочитаю в стиле классика/нюд. Имею некоторые проблемы с фигурой, поэтому мне тяжело подобрать одежду в магазинах, из-за чего сижу в пабликах с одеждой для девушек plus size. Не очень хорошо разбираюсь в отношениях, но могу обсудить с тобой мальчиков (или девочек) и их закидоны. Ещё люблю настольные игры, но никто из моего окружения не любит в них играть, поэтому играю мало.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

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