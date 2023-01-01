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Муром
Профиль пользователя C4erten0k

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О себе

На данный момент служу, скучно можно было бы встретиться пообщаться

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры
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