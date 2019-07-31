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Мурманск
Профиль пользователя zloidivan

фото пользователя zloidivan

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 📺 Политика 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Мурманск → прогуляться, перекусить
о том о сем обсудить бренность бытия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое
Хочу пообсуждать отношения М+Ж
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое
Обсудить вероятность появления жизни на других планетах
маленькое фото пользователя liza_mar4
Бузулук → Другое
Давно ни с кем не знакомилась, но выбора нет, ищу друзей/подруг.
маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое
Кто любит Дорамы про зомби?)
маленькое фото пользователя lika20
Мурманск → Другое
Найти новых друзей, возможно погулять.
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Другие пользователи из города Мурманск

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Мурманск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.