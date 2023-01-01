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Мурманск
Люблю гулять в полярную ночь и фоткать. У меня получаются довольно депрессивные фотки
Мурманск
Профиль пользователя Vladimir_liho
О себе
Люблю гулять в полярную ночь и фоткать. У меня получаются довольно депрессивные фотки
Слушаю тяжёлый метал типа: black metal, gothic metal, doom и прочее
Учусь на программиста и иногда пытаюсь делать игры
Также могу поговорить об аниме
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью
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