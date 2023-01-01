О себе

Люблю гулять в полярную ночь и фоткать. У меня получаются довольно депрессивные фотки

Слушаю тяжёлый метал типа: black metal, gothic metal, doom и прочее

Учусь на программиста и иногда пытаюсь делать игры

Также могу поговорить об аниме