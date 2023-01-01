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Мурманск
Профиль пользователя Vladimir_liho

фото пользователя Vladimir_liho

О себе

Люблю гулять в полярную ночь и фоткать. У меня получаются довольно депрессивные фотки
Слушаю тяжёлый метал типа: black metal, gothic metal, doom и прочее
Учусь на программиста и иногда пытаюсь делать игры
Также могу поговорить об аниме

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб☣️ Токсичность

События пользователя

Мурманск → пообщаться

Темы: Музыка (метал), фотки, игры (геймдев), аниме. (желательно 18-30 лет)

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