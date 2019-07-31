Мурманск
Профиль пользователя Vita1929

фото пользователя Vita1929

О себе

Много чего ,лучше расскажи ты чем увлекаешься ?

Профиль обновлён 27 апреля 2023 г.

События пользователя

Белгород → прогуляться, перекусить

Гоу на прогулку

Участие в других событиях

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Ищу друзей👋👋👋

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Москва → Другое

Что найти много друзей

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Воронеж → Другое

Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

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Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать

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Воронеж → Другое

Выпить кофе

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.