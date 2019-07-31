28, занимался самбо, плотно играл(-ю) в футбол, работаю в МЧС. 2 недели назад вышел в окно, не повезло, попробую ещё раз, я живу на 1-ом этаже, могу себе позволить. Гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору. Пишите и спрашивайте что угодно, но я вряд ли поддержу (если это не мем про говно, разумеется) и компетентно отвечу на ваш вопрос, я с 5-ти лет занимаюсь спортом, потому сами додумайте мысль об уровне моего интеллекта.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

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