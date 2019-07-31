Мурманск
Профиль пользователя The_dying_angel
О себе
Я меломан, слушаю все) люблю спорт, рисовать и читать, много животных.
Профиль обновлён 18 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
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