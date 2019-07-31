Мурманск
Профиль пользователя Sonka

фото пользователя Sonka

О себе

Юмор, ирония, сарказм-все имеет место быть.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 📸 Пофоткаться

События пользователя

Мурманск → пообщаться

За интересное общение )) о жизни

Мурманск → пообщаться

Расширяю свои горизонты)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexander_096
Мурманск → Другое

Ищу хорошую собеседницу, для дальнейшего общения , прогулок и тд

маленькое фото пользователя Denis_7531
Мурманск → Другое

15 сентября

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