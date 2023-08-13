⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Мурманск

Мурманск
Профиль пользователя Marsiianca

фото пользователя Marsiianca

О себе

Привет! Я Саша, буду рада здесь найти друзей и единомышленников💁‍♀️
По профессии я педагог и работаю с детьми. По вечерам учусь графическому дизайну💫
Также занимаюсь спортом💪, обожаю играть в настольные игры и проводить время на свежем воздухе. Люблю разную музыку: от классической до рока.
Ищу окружение позитивных людей, с которыми можно разделить и плохое и хорошее)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Мурманск

маленькое фото пользователя The_dying_angel
маленькое фото пользователя Yurii51
маленькое фото пользователя zloidivan
маленькое фото пользователя Kirito98
маленькое фото пользователя Denis26
маленькое фото пользователя Andrey.Andrey
маленькое фото пользователя T.Krush
маленькое фото пользователя Milllla
маленькое фото пользователя Alexander_096
маленькое фото пользователя Andrey3245
маленькое фото пользователя Amaxon
маленькое фото пользователя Aquarius
маленькое фото пользователя Vlaad111
маленькое фото пользователя Sheg
маленькое фото пользователя Daryl
маленькое фото пользователя Pfff
маленькое фото пользователя Sonka
маленькое фото пользователя Malyishka
маленькое фото пользователя Vita1929
маленькое фото пользователя Keyn51rus
маленькое фото пользователя Krutoysasha
маленькое фото пользователя itadori
маленькое фото пользователя Go_to_chill
маленькое фото пользователя Leolis_ok
маленькое фото пользователя Ivan1990
маленькое фото пользователя Krll
маленькое фото пользователя Stay.Si
маленькое фото пользователя Ggfdhj

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам