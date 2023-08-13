О себе

Привет! Я Саша, буду рада здесь найти друзей и единомышленников💁‍♀️

По профессии я педагог и работаю с детьми. По вечерам учусь графическому дизайну💫

Также занимаюсь спортом💪, обожаю играть в настольные игры и проводить время на свежем воздухе. Люблю разную музыку: от классической до рока.

Ищу окружение позитивных людей, с которыми можно разделить и плохое и хорошее)