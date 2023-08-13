⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Мурманск
Мурманск
Привет! Я Саша, буду рада здесь найти друзей и единомышленников💁♀️
Мурманск
Профиль пользователя Marsiianca
О себе
Привет! Я Саша, буду рада здесь найти друзей и единомышленников💁♀️
По профессии я педагог и работаю с детьми. По вечерам учусь графическому дизайну💫
Также занимаюсь спортом💪, обожаю играть в настольные игры и проводить время на свежем воздухе. Люблю разную музыку: от классической до рока.
Ищу окружение позитивных людей, с которыми можно разделить и плохое и хорошее)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
Другие пользователи из города Мурманск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам