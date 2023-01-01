⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Мурманск
Мурманск
Мурманск
Профиль пользователя Malvina
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Мурманск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам