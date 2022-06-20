Мурманск
Профиль пользователя Krutoysasha

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О себе

Крутой Саша просто, нормально разбираюсь в пк

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💩 Странный юмор

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🍷 Алкоголь
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