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Мурманск
Профиль пользователя Kristen

фото пользователя Kristen

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Мурманск → пообщаться

Давно не общалась с адекватными людьми!

Мурманск → другое

Прогуляться, сходить на мероприятие ,отдохнуть на природе ,активный отдых .

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Очень нравишься мне ты, а потому ..давай общаться?

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