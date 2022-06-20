Люблю слушать русский рок и иностранный метал, типа короля и шута или Motionless in white. Спортом конечно не занимаюсь, но по приезду в деревню либо топлю баню, либо колю и тоскаю дрова. Пишу стихи, иногда рисую, обожаю петь, ранее ходил на вокал 10 лет.

Профиль обновлён 27 марта 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика

Москва → Другое Найти друзей, в новом для меня городе)

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Москва → Другое Привет, не против знакомства?

Верхняя Пышма → Другое Общение а дальше видно будет

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

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