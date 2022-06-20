Мурманск
Профиль пользователя Kirito98
О себе
Люблю слушать русский рок и иностранный метал, типа короля и шута или Motionless in white.
Спортом конечно не занимаюсь, но по приезду в деревню либо топлю баню, либо колю и тоскаю дрова.
Пишу стихи, иногда рисую, обожаю петь, ранее ходил на вокал 10 лет.
Профиль обновлён 27 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
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