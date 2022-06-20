Мурманск
Профиль пользователя Kirito98

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О себе

Люблю слушать русский рок и иностранный метал, типа короля и шута или Motionless in white.
Спортом конечно не занимаюсь, но по приезду в деревню либо топлю баню, либо колю и тоскаю дрова.
Пишу стихи, иногда рисую, обожаю петь, ранее ходил на вокал 10 лет.

Профиль обновлён 27 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика

События пользователя

Мурманск → пообщаться

Девушки нет, жена не разрешает

Сыктывкар → пообщаться

Девушки нет, жена не разрешает

Участие в других событиях

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Найти родную душу для общения, поддержки

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Давай обсудим мечты?😌

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Хочу пообщаться, чтобы весело провести время✌🏻😁

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Хочу найти новых друзей, и приятно побеседовать

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